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20:00, 21 августа 2024 года

В Орле ремонт двора на Гагарина внезапно остановился

Благоустройства жители ждали почти 20 лет.



Жители дома на улице Гагарина, 49 ждали благоустройства двора почти 20 лет. Подрядчик к работам приступил, но затем они остановились. Рабочие за две недели успели положить бордюр.

Пригнали технику, подняли асфальт, спилили деревья. Проект никто не видел, подрядчика не видели, день работают, пять - не работают, - рассказала "Вести-Орел" жительница дома Наталья Жукова.

На работы выделили дополнительные полтора миллиона, благоустройство продолжат. Как пояснил депутат горсовета Константин Клепов, документация "морально устарела", в связи с чем возник ряд проблем.

В мэрии на вопрос о причинах остановки работ дали такой ответ:

Приостановка была связана с изменением проекта благоустройства в части изменений объемов по асфальту и плитке. Смета скорректирована, подрядчик приступил к работам, - рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никита Митряев.


Александра Бахтина
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