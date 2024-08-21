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20:00, 21 августа 2024 года В Орле ремонт двора на Гагарина внезапно остановился Благоустройства жители ждали почти 20 лет.







Жители дома на улице Гагарина, 49 ждали благоустройства двора почти 20 лет. Подрядчик к работам приступил, но затем они остановились. Рабочие за две недели успели положить бордюр.



– Пригнали технику, подняли асфальт, спилили деревья. Проект никто не видел, подрядчика не видели, день работают, пять - не работают, - рассказала "Вести-Орел" жительница дома Наталья Жукова.



На работы выделили дополнительные полтора миллиона, благоустройство продолжат. Как пояснил депутат горсовета Константин Клепов, документация "морально устарела", в связи с чем возник ряд проблем.



В мэрии на вопрос о причинах остановки работ дали такой ответ:



– Приостановка была связана с изменением проекта благоустройства в части изменений объемов по асфальту и плитке. Смета скорректирована, подрядчик приступил к работам, - рассказал начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла Никита Митряев.





Александра Бахтина



