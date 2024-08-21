Неравнодушные орловцы предложили курянам свое жилье

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19:00, 21 августа 2024 года
Неравнодушные орловцы предложили курянам свое жилье40 мест для жителей Курской области в своем этно-отеле приготовила Елена Борисова.
Жители Орловской области сплотились, чтобы помочь эвакуированным курянам. Руку помощи протянули и в Болховском районе.
Елена Борисова, владелица этно-отеля, предоставила 40 мест для размещения жителей Курской области. Она организовала трехразовое питание в трапезной для своих гостей.
Номера рассчитаны на семей из двух, трех и четырех человек. Здесь есть все необходимое для долгосрочного проживания: тазики, посуда и бытовая химия.
Также был подготовлен отдельный зал с теплыми вещами, водой, игрушками и книжками. Для создания уютной атмосферы в отеле есть чайная комната.
Работа в орловских пунктах гуманитарного сбора и ПВР не прекращается ни на минуту. А вместе с тем растет и количество неравнодушных людей, которые приходят беженцам на помощь.
Екатерина Габова