Неравнодушные орловцы предложили курянам свое жилье

40 мест для жителей Курской области в своем этно-отеле приготовила Елена Борисова.

Елена Борисова, владелица этно-отеля, предоставила 40 мест для размещения жителей Курской области. Она организовала трехразовое питание в трапезной для своих гостей.



Номера рассчитаны на семей из двух, трех и четырех человек. Здесь есть все необходимое для долгосрочного проживания: тазики, посуда и бытовая химия.

Также был подготовлен отдельный зал с теплыми вещами, водой, игрушками и книжками. Для создания уютной атмосферы в отеле есть чайная комната.



Работа в орловских пунктах гуманитарного сбора и ПВР не прекращается ни на минуту. А вместе с тем растет и количество неравнодушных людей, которые приходят беженцам на помощь.



