В Орле пройдут занятия по оказанию первой помощи

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18:00, 21 августа 2024 года
В Орле пройдут занятия по оказанию первой помощиТактической медицине орловцев научат спасатели и инструкторы "Бригады Катукова".
Фото: администрация города Орла
В теруправлении Железнодорожного района города Орла состоятся занятия по оказанию первой медицинской помощи. Их проведут инструкторы всероссийского студенческого корпуса спасателей и "Бригады Катукова".
Чтобы поучаствовать в занятиях, необходимо заранее записаться
, указав свои фамилию, имя и отчество, а также номер телефона. Как сообщили
в орловской мэрии, количество мест ограничено.
С собой необходимо взять туристический коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки и одноразовую пеленку размером 60 на 90 сантиметров. Занятия начнутся 24 августа в 13:00 по адресу: переулок Трамвайный, дом 1.
Сергей Мерцалов