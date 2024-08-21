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18:00, 21 августа 2024 года В Орле пройдут занятия по оказанию первой помощи Тактической медицине орловцев научат спасатели и инструкторы "Бригады Катукова".



Фото: администрация города Орла

В теруправлении Железнодорожного района города Орла состоятся занятия по оказанию первой медицинской помощи. Их проведут инструкторы всероссийского студенческого корпуса спасателей и "Бригады Катукова". Чтобы поучаствовать в занятиях, необходимо заранее записаться , указав свои фамилию, имя и отчество, а также номер телефона. Как сообщили в орловской мэрии, количество мест ограничено. С собой необходимо взять туристический коврик, жгут, четыре бинта, косынку, влажные салфетки, одноразовые перчатки и одноразовую пеленку размером 60 на 90 сантиметров. Занятия начнутся 24 августа в 13:00 по адресу: переулок Трамвайный, дом 1.





Сергей Мерцалов



