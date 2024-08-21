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17:30, 21 августа 2024 года В орловских ПВР для эвакуированных курян стараются создать комфортные условия Волонтеры привозят вещи, бытовую химию и средства личной гигиены.







В Орловской области стараются создать комфортные условия для беженцев из приграничных районов. Все жители помогают, кто чем может. Волонтеры привозят в пункты временного размещения (ПВР) вещи, бытовую химию и средства личной гигиены. - Кто-то приносит консервы, кто-то - свои заготовки, которые сейчас делают, кто-то - овощи с дачи, а кто-то вяжет вещи. За это им огромное спасибо, - отметила депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко. Депутаты городского совета на базе Орловского регионального отделения партии "Единая Россия" ежедневно собирают список необходимых вещей и привозят гуманитарную помощь на машинах. Не осталась в стороне и наша телерадиокомпания. Помощь была доставлена в ПВР на базе хостела "Созвездие", где проживает более 100 человек из Курской области, четверть из них - дети.





Елена Степовая



