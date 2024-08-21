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13:50, 21 августа 2024 года

В Орловской области выросла заболеваемость коронавирусом и ОРВИ

За неделю к врачам обратилось больше двух тысяч человек.

Фото: архив "Вестей"

Скачок заболеваемости коронавирусом и ОРВИ зафиксирован в Орловской области. За неделю она выросла на 17%, в больницы обратилось более двух тысяч жителей. 

Такие данные приводит регуправление Роспотребнадзора. С 12 по 18 августа коэффиент обращений с ОРВИ составил 33,1 на 10 тысяч населения. Большая часть заболевших - дети до 14 лет, 58,3% из всех обратившихся за медицинской помощью. 

Интенсивность заболевания ковидом умеренная, зафиксировано 192 случая за неделю, это больше, чем неделей ранее. В ведомстве отмечают, при этом, что вирусы по Орловщины бродят разные. 

- По данным мониторинговых исследований на территории области определяется циркуляция риновирусов, вирусов парагриппа, - прокомментировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области. 



Ольга СУПОНЕВА
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