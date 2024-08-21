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14:30, 21 августа 2024 года Пятнадцать бойцов СВО прошли реабилитацию в Орле Они восстанавливаются в спортивно-оздоровительном центре "Движение".







Каждому ветерану СВО, который получил ранение, необходима реабилитация. В этом вопросе большую роль играет спортивно-оздоровительный центр "Движение". С начала 2024 года реабилитационные программы прошли уже 15 военнослужащих, и это не единичные случаи. Занятия проводятся за счет собственных средств центра.



С каждым ветераном работают индивидуально. Направляют своих подопечных на реабилитацию и сотрудники фонда "Защитники Отечества".





Елена Литинская



