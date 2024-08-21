В медколледже прошли учения орловских спасателей

На тренировке сотрудники разных служб отрабатывали совместные действия в случае ЧС.

К месту пожара были направлены силы и средства местного пожарно-спасательного гарнизона, а также автомобиль областного центра медицины катастроф. Для спасения людей использовались 30-метровые лестницы, которые могут подниматься на высоту десятиэтажного здания.

Особенностью таких учений является взаимодействие всех ведомств - МЧС, медиков и полиции. Спасатели приехали на вызов, ликвидировали возгорание и успешно эвакуировали людей из здания. Сотрудники ДПС помогли спецтехнике добраться до места вовремя, а кареты скорой помощи оперативно помогали людям. С экипажами скорой работали психологи.