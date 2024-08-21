Главная » Новости



12:45, 21 августа 2024 года В Орловской области начали уборку кукурузы Работы ведутся в нескольких районах.







Орловские аграрии начали убирать кукурузу. Злаковое растение активно выращивают в регионе. Урожая хватит не только для орловцев, но и жителей других стран.



Работы стартовали в Ливенском, Верховском районах, собирать культуру будут и в других муниципалитетах.



Кукуруза из Верховского района, прошедшая необходимые процедуры, уже продается в Детском и Городском парках областного центра.





Эльза Ахмедбекова



