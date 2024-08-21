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9:30, 21 августа 2024 года В Мезенском лицее под Орлом продолжается ремонт За парты дети сядут после первой четверти.







В Мезенском лицее Орловского округа продолжаются капитальные ремонтные работы. Они начались в марте 2023 года и проходят в рамках нацпроекта "Образование".



В 2024 году знания в лицее будут получать 367 ребят. Сесть за парты удастся после окончания первой четверти.



На работы выделено 57 миллионов рублей, на объект зашел орловский подрядчик. По словам и.о директора образовательного учреждения Ирины Бадосовой, уже полностью отремонтирована крыша, заменены полы.



Завершены работы по отоплению, канализации, установке пожарной сигнализации. В ближайшее время рабочие уложат плитку в столовой, установят оборудование и пожарные датчики.





Юлия Опанасюк



