Орловские аграрии отправили в ПВРы несколько тонн картофеля

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11:15, 21 августа 2024 года
Орловские аграрии отправили в ПВРы несколько тонн картофеляТакже вынужденным переселенцам передали строительные материалы и одежду.
Фото: архив
Орловские аграрии не остались в стороне от общей беды, они активно помогают вынужденным переселенцам. Сельскохозяйственные предприятия и фермеры предоставляют продукты питания, одежду, строительные материалы и денежные средства.
Владимир Стебаков, глава крестьянско-фермерского хозяйства, не может точно подсчитать, сколько тонн картофеля было отправлено в пункты временного размещения. Он скромно вспоминает, что на прошлой неделе доставили большой груз - 2 тонны картофеля в Болховский ПВР для курян. Однако волонтеры приезжают сюда и загружают картофель практически ежедневно.
- Работаем со всеми волонтерскими группами. Они планируют на месяц вперед. И с госпиталями мы сотрудничаем, обеспечиваем их картофелем. Кроме картофеля, мы также оказываем другую помощь - покупаем строительные материалы и оборудование. Мы делаем всё возможное для победы, - поделился Владимир Стебаков.
Антон Киселёв