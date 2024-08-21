Орловские аграрии отправили в ПВРы несколько тонн картофеля

Также вынужденным переселенцам передали строительные материалы и одежду.

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Владимир Стебаков, глава крестьянско-фермерского хозяйства, не может точно подсчитать, сколько тонн картофеля было отправлено в пункты временного размещения. Он скромно вспоминает, что на прошлой неделе доставили большой груз - 2 тонны картофеля в Болховский ПВР для курян. Однако волонтеры приезжают сюда и загружают картофель практически ежедневно.

- Работаем со всеми волонтерскими группами. Они планируют на месяц вперед. И с госпиталями мы сотрудничаем, обеспечиваем их картофелем. Кроме картофеля, мы также оказываем другую помощь - покупаем строительные материалы и оборудование. Мы делаем всё возможное для победы, - поделился Владимир Стебаков.