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10:50, 21 августа 2024 года В Орловской области 19 человек заболели клещевым боррелиозом С начала сезона жертвами укусов клещей стали 1744 жителя региона.



Фото: архив

С начала сезона в Орловской области 19 человек заболели клещевым боррелиозом, известным также как болезнь Лайма. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего от укусов клещей пострадали 1744 человека, в том числе 523 ребенка. Как отмечают в ведомстве, в регионе продолжается сезон активности клещей. Чтобы избежать укусов, рекомендуется надевать светлую одежду с капюшоном или головной убор, осматривать себя каждые 15-20 минут и обрабатывать одежду аэрозолем от насекомых.





Евгения Коростелева



