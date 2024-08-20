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20:18, 20 августа 2024 года Журналист Иван Суверин ушел из жизни на 52-м году Его не стало утром 20 августа.







Иван Суверин освещал ЧП региона, информировал о новостях криминального мира, иногда приезжал на место событий раньше спецслужб, был готов подняться поздней ночью или рано утром. Он трудился на ГТРК "Орел" с 2005 по 2020 год.



Каким был Иван Суверин в жизни и каким запомнился орловскому телезрителю - в нашем сюжете.





Иван Молчанов



