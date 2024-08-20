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17:07, 20 августа 2024 года Кромчане приняли беженцев из Курской области В районе расположились более 100 человек.







Орловская область продолжает принимать вынужденных переселенцев из приграничных районов Курской области. Помимо областного центра, ПВР развернуты и в районах.



В селе Бельдяжки Кромского района курянам оказали необходимую помощь, сразу предоставили место, где можно заселиться и горячий обед. Созданы необходимые условия: имеются ванная и туалет, удобные кровати, медпомощь окажут при необходимости, помогут с работой.



Пункт временного размещения посетила депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Парламентарий отметила, что главы сельской и районной администраций контролируют обстановку, работники социальной защиты оказывают поддержку, а кромчане собирают гуманитарную помощь.





Владимир Маряшин



