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19:30, 20 августа 2024 года

Чебурашка отмечает День рождения

Знаменитому на весь мир персонажу исполнилось 58 лет.



У сказочного персонажа Чебурашки 20 августа День рождения. Он любим не только орловцами, но и жителями всей страны. Впервые читателям Чебурашку представил писатель Эдуард Успенский.

Сначала я боялся этого неизвестного науке Чебурашку и даже не хотел оставаться с ним в одной комнате. Но постепенно я привык к его странной внешности, подружился с ним и стал любить не меньше, чем резинового крокодила Гену, - вспоминал писатель.

Персонаж становился символом Олимпийских игр, был любимцем нескольких поколений детей во многих странах, а в 2023 году на российском экране вышел полнометражный фильм "Чебурашка", который стал самым кассовым в 2023 году. А в Хотынецком районе Орловской области воспитанники местного дома культуры сшили 100 "Чебурашек" для бойцов СВО.


Анастасия Тычинская
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