В Орловской области отремонтируют более 20 километров автодорог

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13:15, 21 августа 2024 года
В Орловской области отремонтируют более 20 километров автодорогВ нормативное состояние приведут участки в трех районах.
Фото: архив
В 2024 году в Орловской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 20 километров автодорог. Работы пройдут в Колпнянском, Ливенском и Залегощенском районах.
Как сообщает региональный инфопортал
, в Колпнянском районе обновят участок дороги "Колпна – Моховое – граница Курской области" протяженностью 1,7 километра. Работы планируют завершить в октябре 2024 года.
В Ливенском районе специалисты обновят участок дороги "Ливны – Орлово". А в Залегощенском районе продолжается ремонт дороги "Залегощь – Красное".
В Колпнянском районе приведут в нормативное состояние участок дороги "Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека" длиной более 5 километров. Этот маршрут ведет к деревне Михайловка, селу Белый Колодезь Первый и деревне Просека.
Сергей Мерцалов