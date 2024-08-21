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13:15, 21 августа 2024 года В Орловской области отремонтируют более 20 километров автодорог В нормативное состояние приведут участки в трех районах.



Фото: архив

В 2024 году в Орловской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 20 километров автодорог. Работы пройдут в Колпнянском, Ливенском и Залегощенском районах. региональный инфопортал, в Колпнянском районе обновят участок дороги "Колпна – Моховое – граница Курской области" протяженностью 1,7 километра. Работы планируют завершить в октябре 2024 года. Как сообщает , в Колпнянском районе обновят участок дороги "Колпна – Моховое – граница Курской области" протяженностью 1,7 километра. Работы планируют завершить в октябре 2024 года. В Ливенском районе специалисты обновят участок дороги "Ливны – Орлово". А в Залегощенском районе продолжается ремонт дороги "Залегощь – Красное". В Колпнянском районе приведут в нормативное состояние участок дороги "Колпна – Белый Колодезь Первый – Просека" длиной более 5 километров. Этот маршрут ведет к деревне Михайловка, селу Белый Колодезь Первый и деревне Просека.





Сергей Мерцалов



