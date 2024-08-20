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19:01, 20 августа 2024 года Курский "Авангард" не остался без поддержки болельщиков на матчах в Орле До конца августа домом для клуба из соседнего региона стал стадион Ленина.







Курский "Авангард" все свои ближайшие домашние матчи проводит на стадионе Ленина в Орле. Один из них состоялся в минувшую пятницу - куряне встретились со столичным "Велесом".



Несмотря на раннее начало матча в будний день – без поддержки команда соседнего региона не осталась. Болельщики приехали из Курска, поддержали футболистов и орловцы. "Авангард" проиграл 1:2, но по самоотдаче и желанию победить у наставника к футболистам претензий не было.



Следующий матч куряне проведут в Орле уже завтра, 21 августа. В рамках "Пути регионов" Кубка России "сине-белые" встретятся с ФК "Орел".





Анастасия Дорохова



