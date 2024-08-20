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17:30, 20 августа 2024 года Бойцы орловской "Бригады Катукова" помогают курянам Кроме того, дружинники проводят обучение новобранцев в соседнем регионе.







Бойцы орловской "Бригады Катукова" оказывают помощь жителям Курской области, размещая их в нашем регионе. Они встречают переселенцев на вокзале, лично доставляют гуманитарные грузы и участвуют в специальной военной операции. О том, чем занимаются дружинники в соседней области и как обучают новобранцев, нашему корреспонденту Антону Сорокину рассказал командир отряда народной дружины Орловской области "Бригада Катукова" Денис Орлов.









Антон Сорокин



