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7:27, 21 августа 2024 года Работающим орловцам пенсии проиндексируют в феврале 2025 Новый закон вступает в силу с января будущего года.



Фото: Ольга Супонева

Орловцам, вышедшим на пенсию, но продолжающим работу, индексации пенсии стоит ждать в феврале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба реготделения СФР.



Новый закон об индексации вступит в силу с января 2025 года, проводиться она будет в два этапа. Первый в феврале, второй - в апреле.



- Каждая февральская индексация будет проводиться с учетом индекса роста потребительских цен за прошедший год. Повышение будет затрагивать всю пенсию целиком, то есть страховую пенсию и фиксированную выплату к страховой пенсии, - пояснили в пресс-службе Орловского отделения Социального фонда России.



Второй этап повышения запланирован с 1 апреля каждого года. На этом этапе размер страховых пенсий будет индексироваться исходя из роста доходов Соцфонда. Такое повышение затронет только страховые пенсии.





Ольга СУПОНЕВА



