В Орле представители этнической группы пытались обокрасть дом в присутствии хозяев
Нежданных гостей задержали силовики.
Фото: архив "Вестей"
В Орле сотрудники росгвардии задержади представителей этнической группы, попытавшихся совершить кражу из частного дома на улице Городской. Несостоявшихся грабителей не смутило присутствие хозяев.
Подробнее о случившемся рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области:
- Правонарушители, по внешним признакам схожих с представителями кочевого народа, предприняли попытку хищения ценных вещей, не обратив внимание на присутствие хозяев. Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали подозреваемых и передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства.