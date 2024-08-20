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14:30, 20 августа 2024 года Орловская семья предоставила квартиру курянам Орловцы продолжают помогать вынужденным переселенцам из приграничных районов Курской области.







Орловцы продолжают помогать вынужденным переселенцам из приграничных районов Курской области. Денис Башакин и Наталья Мышкина не остались в стороне, безвозмездно предоставили трехкомнатную квартиру в Болховском микрорайоне семье с детьми.



– Застали советское воспитание: переведи бабушку через дорогу, уступи место, помоги ближнему, - рассказывает Денис Башакин.



В социальных сетях орловец выложил пост, в котором сообщил, что хочет заселить в квартиру семью с детьми. В итоге жительница Рыльского района Курской области Татьяна Замудрякова заселилась в жилище с двумя дочками, тремя внучками и зятем.



Большое количество курян проживают в ПВР. Например, жительница Льгова Татьяна Валикова приехала в санаторий "Дубрава", когда было три свободных места. Остальные заняты жителями ДНР и ЛНР, живущими в санатории не первый год. Проблему с размещением решили.





Татьяна Тимохина



