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9:00, 20 августа 2024 года Жителям Орла рассказали, где будут раздавать питьевую воду Из-за ремонтных работ водоснабжение ограничат 20 августа с 9.00 до 22.00.



Фото: архив

20 августа в Орле и Орловском округе отключат водоснабжение. Это связано с работами по врезке нового магистрального водовода, который строится по улице Машиностроительной. Отключение продлится с 9:00 до 22:00.

Как инфопортал Орловской области, подвоз питьевой воды будет организован по следующим адресам: Как сообщает , подвоз питьевой воды будет организован по следующим адресам: - ул. Саханская, 2 (парковка магазина "Пятерочка"); - ул. Комсомольская, 356 (магазин "Стрела"); - ул. Комсомольская, 274 (магазин "Эльдорадо"); - ул. Комсомольская, 242 (парковка); - ул. 5-й Орловской Стрелковой дивизии, 5; - ул. Карачевское шоссе, 94 (парковка магазина "Европа"); - ул. Комсомольская, 127 (перекрёсток с ул. МОПРа); - микрорайон Зареченского ПМК (ул. Центральная, 7); - микрорайон Болховский (ул. Генерала Лаврова, 6); - ул. Гагарина, 51 (парковка магазина "Перекрёсток"); - перекресток ул. Генерала Родина – ул. Часовая; - пер. Ипподромный – ул. Матвеева (парковка больницы им. Семашко); - областная детская больница; - областной перинатальный центр; - поликлиника № 3; - тубдиспансер; - детский инфекционный стационар. Также будет организован подвоз технической воды: - ул. Генерала Жадова, 2 (остановка автобусов); - ул. Наугорское шоссе, 52 (перекрёсток с ул. Цветаева).





Сергей Мерцалов



