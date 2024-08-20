Жителям Орла рассказали, где будут раздавать питьевую воду

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9:00, 20 августа 2024 года
Жителям Орла рассказали, где будут раздавать питьевую водуИз-за ремонтных работ водоснабжение ограничат 20 августа с 9.00 до 22.00.
Фото: архив
20 августа в Орле и Орловском округе отключат водоснабжение. Это связано с работами по врезке нового магистрального водовода, который строится по улице Машиностроительной. Отключение продлится с 9:00 до 22:00.
Как сообщает инфопортал Орловской области
, подвоз питьевой воды будет организован по следующим адресам:
- ул. Саханская, 2 (парковка магазина "Пятерочка");
- ул. Комсомольская, 356 (магазин "Стрела");
- ул. Комсомольская, 274 (магазин "Эльдорадо");
- ул. Комсомольская, 242 (парковка);
- ул. 5-й Орловской Стрелковой дивизии, 5;
- ул. Карачевское шоссе, 94 (парковка магазина "Европа");
- ул. Комсомольская, 127 (перекрёсток с ул. МОПРа);
- микрорайон Зареченского ПМК (ул. Центральная, 7);
- микрорайон Болховский (ул. Генерала Лаврова, 6);
- ул. Гагарина, 51 (парковка магазина "Перекрёсток");
- перекресток ул. Генерала Родина – ул. Часовая;
- пер. Ипподромный – ул. Матвеева (парковка больницы им. Семашко);
- областная детская больница;
- областной перинатальный центр;
- поликлиника № 3;
- тубдиспансер;
- детский инфекционный стационар.
Также будет организован подвоз технической воды:
- ул. Генерала Жадова, 2 (остановка автобусов);
- ул. Наугорское шоссе, 52 (перекрёсток с ул. Цветаева).
Сергей Мерцалов