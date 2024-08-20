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12:30, 20 августа 2024 года В Орле освятили поклонный крест на месте будущего храма Построят его на Прокуровке.



Фото: Орловская митрополия

В Орле на Прокуровке появится новый каменный храм. Воздвигнут он будет во имя святого великомученика Георгия Победоносца.



По проекту, согласованному с мэрией Орла еще в 2018 году, на этом месте не только построят храм, но и создадут детский православный центр, жилой дом для священнослужителей и их семей с детской игровой площадкой. Также здесь планируют обустроить аллею воинской славы.



Сейчас на Прокуровке есть временный небольшой храм-часовня, где ежедневно проходят богослужения. Однако деревянная конструкция не может вместить всех желающих. Как отметили в Орловском митрополии, община не теряет надежды, что скоро переступит порог нового храма. А пока на месте будущего алтаря митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил Поклонный крест.





Сергей Мерцалов



