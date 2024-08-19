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20:00, 19 августа 2024 года В Орловской области планируют открыть новые ПВР для курян Регион принял более трех тысяч человек из соседнего региона.







В Орловской области продолжается работа по оказанию помощи для жителей Курской области: ежедневно собираются большие партии гуманитарного груза, в планах открытие новых пунктов временного размещения. На аппаратном совещании 19 августа стало известно, что на Орловщину приехали люди из Белгородской области.



В каждом ПВР работают психологи, проходят мастер-классы, зарядки. Для курян организуют эстафеты и экскурсии по литературной столице. Орловцы, желающие помочь, могут присоединиться к тг-каналу "Орловский тыл", где ежедневно публикуется актуальная информация о потребностях переселенцев.





Александра Бахтина



