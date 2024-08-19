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17:00, 19 августа 2024 года В Орле на день изменится график работы станции переливания крови Доноров будут принимать в мобильном пункте заготовки крови.



Фото: архив

20 августа в Орле изменится график работы станции переливания крови. Желающие сдать кровь смогут обратиться в мобильный пункт заготовки крови, который будет работать по адресу: Наугорское шоссе, 2. региональной службе крови, изменения связаны с проведением технических работ в основном здании станции переливания крови. Как сообщили , изменения связаны с проведением технических работ в основном здании станции переливания крови. Попасть в мобильный пункт можно через ворота со стороны улицы Лескова. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и карту МИР.





Сергей Мерцалов



