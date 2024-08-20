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9:30, 20 августа 2024 года
Молодежка "Орла" возобновляет сезон в Первенстве СФФ "Центр"Ближайший матч наша команда проведет 24 августа.
Фото: архив
Молодежная команда "Орла" возобновляет сезон в Первенстве СФФ "Центр". Следующий матч состоится в субботу, 24 августа, на стадионе имени Ленина.
Игра начнется в 13:00, вход для болельщиков свободный. Соперником "орлов" станет смоленский "Днепр".
Напомним, что на первом этапе соревнований "Орлы" сыграли с "Днепром" дважды. Оба матча закончились со счетом 1:0.
В первом круге сильнее оказались смоляне, а во втором – "зелено-белые".
Анастасия Дорохова
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