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19:00, 19 августа 2024 года ФК "Орел" одержал победу в матче с пензенским "Зенитом" Поддерживали зелено-белых почти 4000 человек.







Футбольный клуб "Орел" одержал очередную победу в домашнем матче. Соперником орловской команды в 19-м туре LEON-первенства Второй лиги дивизиона "Б" стал пензенский "Зенит". Посмотреть игру пришли почти 3 740 человек. Единственный гол в этой встрече был забит на 89-й минуте. Отличился орловец Дмитрий Меркулов.



Благодаря этой победе ФК "Орел" набрал три очка и прервал безвыигрышную серию. Следующая игра команды состоится 21 августа против курского "Авангарда". Матч пройдет на стадионе Ленина в Орле.







Антон Сорокин



