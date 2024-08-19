Православные орловцы отмечают один из важнейших церковных праздников

Преображение Господне еще называют Яблочный Спас.

19 августа православные христиане отмечают праздник Преображения Господня, который в народе также называют Яблочным Спасом. В этот день в храмах принято освящать яблоки.



- Для каждого православного христианина этот день особенный, он связан с преображением его жизни. А это, в свою очередь, должно привести к преображению души, - говорит настоятель Преображенского храма села Лаврово отец Арсений Моногаров.

История Преображенского храма в Орловском округе началась в 1874 году. В 1920-х годах его частично разрушили, а позже часть помещений приспособили под склад. Возрождение обители началось чуть более 30 лет назад. Интересно, что в этом храме, единственном в области, выращивают не только яблоки, но и виноград.



