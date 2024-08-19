понедельник 19.08.2024 22:07:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

18:00, 19 августа 2024 года

В Ливнах простились с погибшим бойцом СВО

В последний путь проводили Ивана Щепетова.

Фото: "Уездный город"

В городе Ливны простились с бойцом, участвовавшим в СВО. Это был ефрейтор мотострелкового отделения Иван Щепетов.

В последний путь его проводили в августе этого года. На церемонии прощания присутствовали брат военного и представители администрации.
 
Как сообщает тг-канал "Уездный город", судьба Ивана была непростой. Он вырос в детском доме, так как его родители были лишены родительских прав. После совершения преступления он попал в колонию. Оттуда отправился добровольцем на СВО. В составе мотострелкового отряда Иван проявил себя как отличный боец и был награжден медалью "За отвагу".
 
К сожалению, 20 июля Иван Щепетов получил ранение. Боевые товарищи доставили его в госпиталь, но там он скончался от полученных ран. Ивану было всего 34 года.



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.