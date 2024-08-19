Главная » Новости



18:00, 19 августа 2024 года В Ливнах простились с погибшим бойцом СВО В последний путь проводили Ивана Щепетова.



Фото: "Уездный город"

В городе Ливны простились с бойцом, участвовавшим в СВО. Это был ефрейтор мотострелкового отделения Иван Щепетов.



В последний путь его проводили в августе этого года. На церемонии прощания присутствовали брат военного и представители администрации. тг-канал "Уездный город", судьба Ивана была непростой. Он вырос в детском доме, так как его родители были лишены родительских прав. После совершения преступления он попал в колонию. Оттуда отправился добровольцем на СВО. В составе мотострелкового отряда Иван проявил себя как отличный боец и был награжден медалью "За отвагу". Как сообщае т , судьба Ивана была непростой. Он вырос в детском доме, так как его родители были лишены родительских прав. После совершения преступления он попал в колонию. Оттуда отправился добровольцем на СВО. В составе мотострелкового отряда Иван проявил себя как отличный боец и был награжден медалью "За отвагу". К сожалению, 20 июля Иван Щепетов получил ранение. Боевые товарищи доставили его в госпиталь, но там он скончался от полученных ран. Ивану было всего 34 года.





Сергей Мерцалов



