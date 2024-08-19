В Ливнах простились с погибшим бойцом СВО

В городе Ливны простились с бойцом, участвовавшим в СВО. Это был ефрейтор мотострелкового отделения Иван Щепетов.
В последний путь его проводили в августе этого года. На церемонии прощания присутствовали брат военного и представители администрации.
Как сообщаеттг-канал "Уездный город", судьба Ивана была непростой. Он вырос в детском доме, так как его родители были лишены родительских прав. После совершения преступления он попал в колонию. Оттуда отправился добровольцем на СВО. В составе мотострелкового отряда Иван проявил себя как отличный боец и был награжден медалью "За отвагу".
К сожалению, 20 июля Иван Щепетов получил ранение. Боевые товарищи доставили его в госпиталь, но там он скончался от полученных ран. Ивану было всего 34 года.