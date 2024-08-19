Александр Черных станет и.о. главы Орловского округа
Роман Жуков досрочно сложил полномочия.
Фото: соцсети Александра Черных
Роман Жуков, руководивший Орловским округом с конца 2021 года, сложил свои полномочия. Об этом говорится в документе Орловского окружного совета депутатов.
Согласно решению, исполняющим обязанности главы Орловского округа с 22 августа 2024 года станет нынешний первый заместитель Александр Черных. Кроме того, Черных получит доплату к зарплате "в связи увеличением объема работы и ненормированным графиком".
Известно, что Александру Черных 44 года. Он родился в июне 1980 года в Орловской области.