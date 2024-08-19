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12:37, 19 августа 2024 года Александр Черных станет и.о. главы Орловского округа Роман Жуков досрочно сложил полномочия.



Фото: соцсети Александра Черных

Роман Жуков, руководивший Орловским округом с конца 2021 года, сложил свои полномочия. Об этом говорится в документе Орловского окружного совета депутатов.



Согласно решению, исполняющим обязанности главы Орловского округа с 22 августа 2024 года станет нынешний первый заместитель Александр Черных. Кроме того, Черных получит доплату к зарплате "в связи увеличением объема работы и ненормированным графиком".



Известно, что Александру Черных 44 года. Он родился в июне 1980 года в Орловской области.





Сергей Силаев



