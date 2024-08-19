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12:16, 19 августа 2024 года

Клычков заявил, что перенаправление курян в другие регионы неприемлемо

Прием вынужденных переселенцев в регион обсудили 19 августа на аппаратном совещании.

Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 19 августа на аппаратном совещании назвал неприемлемыми разговоры о том, что беженцы из Курской области должны ехать в другие регионы.

Лично для меня подход неприемлем, когда есть разговоры: "Пусть в другие регионы едут", - сказал глава региона.

Губернатор добавил, что число переселенцев уже давно пересекло отметку в 3000 человек. По спискам по состоянию на 18 августа в регионе находились 2470 беженцев.

Клычков отметил, что в орловский регион приехали люди из Белгородской области, где несколько дней назад ввели режим ЧС федерального характера.


Сергей Силаев
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