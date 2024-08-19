Главная » Новости



12:16, 19 августа 2024 года Клычков заявил, что перенаправление курян в другие регионы неприемлемо Прием вынужденных переселенцев в регион обсудили 19 августа на аппаратном совещании.



Фото: архив

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 19 августа на аппаратном совещании назвал неприемлемыми разговоры о том, что беженцы из Курской области должны ехать в другие регионы.



– Лично для меня подход неприемлем, когда есть разговоры: "Пусть в другие регионы едут", - сказал глава региона.



Губернатор добавил, что число переселенцев уже давно пересекло отметку в 3000 человек. По спискам по состоянию на 18 августа в регионе находились 2470 беженцев.



Клычков отметил, что в орловский регион приехали люди из Белгородской области, где несколько дней назад ввели режим ЧС федерального характера.





Сергей Силаев



