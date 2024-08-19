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14:30, 19 августа 2024 года В Орловской области началась переработка сахарной свеклы Первый завод уже приступил к работе.



Фото: архив

Ливенский завод приступил к приему и переработке сахарной свеклы. Об доложила глава департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева 19 августа на аппаратном совещании в областной администрации.



По ее словам, к работе пока приступил один завод, однако в ближайшие десять дней подключиться планируют оставшиеся три. Всего в регионе четыре завода занимаются переработкой сахарной свеклы.



Орловская область входит в десятку крупнейших регионов по производству сахарной свеклы. Мощность четырех предприятий - 21,4 тысячи тонн в сутки. На модернизацию предприятий в 2024 году потратили 2 миллиарда рублей.





Сергей Силаев



