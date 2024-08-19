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11:12, 19 августа 2024 года В Кромах двух подростков госпитализировали после столкновения с "Газелью" Несовершеннолетние водитель и пассажир передвигались на питбайке.



Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской обалсти

Вечером 18 августа в поселке Кромы Орловской области столкнулись питбайк "Кауо" и "Газ 2705". Авария случилась на улице Советской.



По информации Госавтоинспекции региона, столкновение допустил 14-летний водитель питбайка, которого госпитализировали. В результате аварии помощь медиков понадобилась и 15-летнему пассажиру двухколесного транспортного средства.



Всего в регионе за прошедшие выходные зафиксировали 31 ДТП, в которых пострадали девять человек.





Вести-Орёл



