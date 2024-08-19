Главная водная артерия Орла станет длиннее на 8 километров

На строительство нового водовода выделили миллиард рублей.

Трудятся подрядчики из Орла и Саратова. На сегодняшний день они проложили уже почти четыре километра труб.

Общая протяженность нового водовода составит 8 километров 11 метров - от улицы Машиностроителей до Карачевского шоссе. Объем инвестиций в проект - около миллиарда рублей.



Трасса нового водовода пройдет по территории Орла и Орловского округа. Завершить строительство планируется до 1 декабря 2024 года.