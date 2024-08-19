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10:07, 19 августа 2024 года В центре Орла эвакуировали 17 человек из-за пожара Сообщение о возгорании поступило 19 августа в 9 часов утра.



Фото: скриншот из видео ГУ МЧС по Орловской области

Сотрудники МЧС России успешно ликвидировали пожар, который произошел в центре Орла на улице Полесской. Сообщение о возгорании поступило на телефон службы спасения 19 августа в 9 часов утра. пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно локализовали пожар, который произошел на небольшой площади. Из-за сильного задымления было эвакуировано 17 человек. Об этом сообщили На месте работали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются специалистами.





Сергей Мерцалов



