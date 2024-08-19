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10:40, 19 августа 2024 года Орловцы отмечают Преображение Господне Это один из главных православных праздников.



Фото: Юлия Опанасюк

19 августа орловские верующие отмечают один из главных православных праздников – Преображение Господне. Согласно преданию, в этот день Иисус предстал перед своими учениками на горе Фавор, показав им свою божественную сущность. Часто праздник называют Яблочным Спасом. В этот день принято освящать яблоки в храмах. - Освящение плодов – это наша благодарность Господу за то, что он дал возможность плодам вырасти. Мы должны вкушать яблоки с благодарностью к Господу и радоваться тому, что они созрели, – рассказал митрополит Орловский и Болховский Тихон.





Юлия Опанасюк



