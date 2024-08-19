В Орловской области продолжается благоустройство дворов

Новый асфальт уложили в Колпнянском районе.

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инфопортал Орловской области.

В Колпнянском районе продолжается благоустройство дворовых территорий. Новое асфальтовое покрытие появилось в селе Ярище на улице Садовой вокруг многоквартирных домов №1 и №2. Об этом сообщает

Заасфальтировали не только проезд между домами, но и дорожки, ведущие к подъездам, обустроили автостоянку. Общая площадь заасфальтированной территории составила более 1200 квадратных метров.

Работы по благоустройству стали возможными благодаря участию поселения в программе "Комплексное развитие сельских территорий". Для реализации проекта было выделено почти 1,4 миллиона рублей из федерального бюджета, а также 46 000 рублей из бюджета администрации Ярищенского поселения.