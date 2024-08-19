Орловец Игорь Пупавцев вошел в двадцатку лучших механизаторов России
Чемпионат страны по пахоте состоялся в Саратовской области.
Фото: портал Орловской области
Старший преподаватель кафедры механизации технологических процессов в АПК Орловского государственного аграрного университета имени Парахина Игорь Пупавцев вошел в двадцатку лучших механизаторов России. С 16 по 18 августа в Саратовской области прошел XI-й Открытый чемпионат России по пахоте.
В соревнованиях приняли участие 43 механизатора из 30 регионов Российской Федерации, Республики Беларусь, Южной Осетии. Об этом сообщаетпортал Орловской области.