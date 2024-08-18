В Орловской области сироте вручили ключи от новой квартиры

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9:30, 18 августа 2024 года
В Орловской области сироте вручили ключи от новой квартирыБлагоустроенное жилье получил житель Колпнянского района.
Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области
16 августа сирота Анатолий Болтенков из Колпнянского района получил долгожданное жилье в многоквартирном доме. С новосельем его поздравили представители власти.
В квартире уже есть все необходимое: сантехническое оборудование, газовая плита, а также приборы учета электричества, воды и газа. Кроме того, здесь установлено индивидуальное отопление.
Жилье приобретено за счет средств областного бюджета. Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения.
Сергей Мерцалов
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