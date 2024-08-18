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16:59, 18 августа 2024 года В Орле на 1-й Курской горело складское помещение В тушении огня участвовали несколько пожарных расчетов.



Видео: ГУ МЧС России по Орловской области

18 августа произошло возгорание складского помещения в Орле на улице 1-й Курской. Как сообщили в региональном МЧС, о происшествии стало известно в 15:33. На место незамедлительно прибыли пожарные. В ликвидации возгорания участвовали 16 специалистов и 4 единицы спецтехники. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.





Сергей Мерцалов



