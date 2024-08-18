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14:45, 18 августа 2024 года На трассе под Орлом опрокинулась фура Авария произошла утром 18 августа.



Фото: ДТП Орел и автохамы

18 августа на трассе М-2 "Крым" в районе 367-го километра произошло ДТП с участием большегруза. О происшествии под Орлом сообщили в региональном МЧС. Авария случилась в 8:20. По данным ведомства, тягач с прицепом опрокинулся во время поворота на объездную дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.





Сергей Мерцалов



