В сложное для страны время он пошел защищать Родину.
Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"
Орловец Сергей Шувалов награжден медалью Жукова. Как сообщаеттг-канал "Телеграммы из Орла", в сложное для страны время он решил встать на защиту Родины.
- Я пошел на контрактную службу, потому что у меня там брат, друзья и знакомые. Как патриот своей Родины, не мог поступить иначе, - рассказал Сергей.
Чтобы присоединиться к защитникам Родины, можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Каждый доброволец, заключивший контракт, получит федеральную выплату в 400 000 рублей и региональную выплату в таком же размере.