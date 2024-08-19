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8:00, 19 августа 2024 года Орловец Сергей Шувалов награжден медалью Жукова В сложное для страны время он пошел защищать Родину.



Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Орловец Сергей Шувалов награжден медалью Жукова. Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в сложное для страны время он решил встать на защиту Родины.



- Я пошел на контрактную службу, потому что у меня там брат, друзья и знакомые. Как патриот своей Родины, не мог поступить иначе, - рассказал Сергей.



Чтобы присоединиться к защитникам Родины, можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Каждый доброволец, заключивший контракт, получит федеральную выплату в 400 000 рублей и региональную выплату в таком же размере.







Сергей Мерцалов



