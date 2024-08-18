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11:45, 18 августа 2024 года
Волонтеры орловского отряда "Сила V правде" доставили гуманитарный груз в КурскВ соседний город привезли одежду, продукты, предметы быта, игрушки и медикаменты.
Фото: архив
Волонтеры из орловского отряда "Сила V правде" привезли гуманитарную помощь в Курск. В соседний город доставили продукты, предметы быта, игрушки, а также лекарства.
В настоящее время существует острая потребность в постельном белье, раскладушках, лекарственных препаратах для снижения давления, обезболивающих и жаропонижающих средствах. Также необходимы коляски и детское питание.
Б/у одежду можно принести только в хорошем состоянии: с пуговицами и замками, без пятен и дыр. Особенно нужны вещи больших размеров.
Мария Семак