Волонтеры орловского отряда "Сила V правде" доставили гуманитарный груз в Курск

В соседний город привезли одежду, продукты, предметы быта, игрушки и медикаменты.

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В настоящее время существует острая потребность в постельном белье, раскладушках, лекарственных препаратах для снижения давления, обезболивающих и жаропонижающих средствах. Также необходимы коляски и детское питание.

Б/у одежду можно принести только в хорошем состоянии: с пуговицами и замками, без пятен и дыр. Особенно нужны вещи больших размеров.