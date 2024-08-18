Воспитанники детского лагеря "Орловчанка" узнали о правильном питании

О полезных привычках детям рассказали в игровой форме.

Стандартный завтрак в лагере - это овсяная каша на молоке, творожный пудинг, булочка и чай с лимоном. Всего в книге рецептов "Орловчанки" - 4000 блюд.

Питание в лагере пятиразовое, сбалансированное. За время отдыха дети привыкают к правильному режиму, а также к полезным привычкам.

Чтобы воспитанники "Орловчанки" могли применить полученные знания о здоровом образе жизни дома, с ними занимаются и играют. Также ребята посмотрели фильмы о здоровой пище и научились правильно мыть руки перед обедом.