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15:50, 18 августа 2024 года
Воспитанники детского лагеря "Орловчанка" узнали о правильном питанииО полезных привычках детям рассказали в игровой форме.
Воспитанникам детского лагеря "Орловчанка" рассказали о принципах здорового питания. В гости к ребятам приехали сотрудники Роспотребнадзора.
Стандартный завтрак в лагере - это овсяная каша на молоке, творожный пудинг, булочка и чай с лимоном. Всего в книге рецептов "Орловчанки" - 4000 блюд.
Питание в лагере пятиразовое, сбалансированное. За время отдыха дети привыкают к правильному режиму, а также к полезным привычкам.
Чтобы воспитанники "Орловчанки" могли применить полученные знания о здоровом образе жизни дома, с ними занимаются и играют. Также ребята посмотрели фильмы о здоровой пище и научились правильно мыть руки перед обедом.
Александра Бахтина