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14:00, 18 августа 2024 года Футболисты ФК "Орел" провели мастер-класс для подростков из ЛНР Встреча ребят с профессиональными игроками прошла на базе отдыха "Лесная Поляна".



Фото: ФК "Орел"

Футболисты ФК "Орел" Павел Земсков, Сергей Полосин, Георгий Борисов и Семен Черепанов посетили базу отдыха "Лесная Поляна" в Орловском округе. Там они пообщались с подростками, приехавшими на отдых из Луганской народной республики.





Как сообщает региональный инфопортал, после официальной части мероприятия "Орлы" провели три матча с воспитанниками Лутугинской школы-интерната из ЛНР. А затем спортсмены и участники оздоровительной смены в "Лесной поляне" сделали совместные фотографии на память.







Сергей Мерцалов



