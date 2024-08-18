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8:50, 18 августа 2024 года В пруду под Орлом утонула женщина Трагедия произошла в Новосильском районе.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В деревне Ракзино Новосильского района Орловской области компания людей отдыхала у воды. Одна из женщин отплыла далеко от берега и утонула. Очевидцы вытащили тело на берег и вызвали экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. региональном управлении МЧС, место, где произошла трагедия, не было оборудовано для купания. Как сообщили , место, где произошла трагедия, не было оборудовано для купания.





Сергей Мерцалов



