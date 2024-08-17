Главная » Новости



17:12, 17 августа 2024 года Андрей Клычков рассказал, когда отремонтируют пострадавшие от БПЛА квартиры Необходимые расчеты завершаются.



Фото: "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время пятничного эфира 17 августа затронул тему с ремонтом квартир, пострадавших от БПЛА в деревне Жилина.



По словам главы региона, он лично держит ситуацию на контроле. Администрация округа и "Орелстрой" провели встречу с жителями квартир, пострадавших от атаки беспилотника. Необходимые расчеты специалисты уже завершают.



– Со следующей недели жители уже могут обратиться за проведением ремонта в их квартирах, - рассказал глава региона.



Напомним, что в ночь со 2 на 3 августа в многоэтажку под Орлом влетел беспилотник, пострадал один человек и несколько квартир. Одной из семей предоставили временное жилье.





Сергей Силаев



