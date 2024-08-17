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11:21, 17 августа 2024 года В Орле мотоциклист попал в больницу после столкновения с "Нивой" Авария произошла в районе автовокзала.



Фото: Госавтоинспекция

Рядом с орловским автовокзалом 17 августа столкнулись "Нива" и мотоцикл. В результате ДТП водителю двухколесного транспортного средства понадобилась помощь медиков, его госпитализировали.



Как рассказал Вести-Орел сотрудник отделения по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по Орлу Николай Прокофьев, 63-летняя водитель "Нивы" ехала по Комсомольской и поворачивала на Маслозаводской переулок.





– Водитель "Нивы" не предоставила преимущество движущемуся ей во встречном направлению водителю мотоцикла в результате чего произошло столкновение. Мотоциклист получил телесные повреждения, доставлен каретой скорой помощи в лечебное учреждение, - рассказал сотрудник Госавтоинспекции Николай Прокофьев.





Сергей Силаев



