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22:18, 16 августа 2024 года Орловцы продолжают помогать курянам по мере своих сил Сегодня для детей закупили теплые вещи, обувь и школьную форму.







Жители Орловской области продолжают поддерживать курян. В преддверии начала учебного года они закупили теплые вещи, обувь и школьную форму для детей беженцев.



Гуманитарный груз был доставлен в один из пунктов временного размещения в Орле. Большой вклад в это дело внес орловец Олег Дыбкин, который активно участвует в оказании помощи жителям Курской области. Он перечислил необходимые средства. А в магазине, где закупили товары, для переселенцев сделали скидку.





