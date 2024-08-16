Жители Орловской области собирают гуманитарную помощь для курян

Волонтеры принимают продукты питания, вещи и другие необходимые предметы.

Основной пункт сбора - центр "Патриот 57", который находится в Орле на улице Привокзальной, 8. Здесь рады видеть всех: волонтеров, благотворителей и тех, кому эта помощь предназначена.

Кроме того, работа продолжается в храмах Орловской области. Жители региона собирают продукты, гигиенические средства, одежду и обувь для курян, которые были вынуждены покинуть свои дома.