Жители Орловской области собирают гуманитарную помощь для курян

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20:30, 16 августа 2024 года
Жители Орловской области собирают гуманитарную помощь для курянВолонтеры принимают продукты питания, вещи и другие необходимые предметы.
Орловщина в последние дни приняла множество жителей Курской области. Для них организовали сбор гуманитарной помощи. Речь идет о продуктах питания, вещах и других необходимых предметах.
Основной пункт сбора - центр "Патриот 57", который находится в Орле на улице Привокзальной, 8. Здесь рады видеть всех: волонтеров, благотворителей и тех, кому эта помощь предназначена.
Кроме того, работа продолжается в храмах Орловской области. Жители региона собирают продукты, гигиенические средства, одежду и обувь для курян, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Татьяна Тимохина