пятница 16.08.2024 23:04:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

19:30, 16 августа 2024 года

Андрей Клычков озвучил ряд важных решений, касающихся вынужденных переселенцев из Курской области

Прямая линия с главой региона состоялась 16 августа.



Губернатор Андрей Клычков провел прямую линию на площадке Центра управления регионом. Он рассказал о важных решениях, которые касаются курян, находящихся сейчас на территории Орловской области.
 
В частности, речь шла о предоставлении жилья для вынужденных переселенцев. Также было объявлено, что новый учебный год большинство эвакуированных детей начнут в школах Орловской области. Кроме того, наш регион будет продолжать увеличивать мощности пунктов временного размещения.
 
На данный момент Орловская область приняла уже более 3000 курян, которые были вынуждены покинуть свои дома. Из них около 500 - дети.
 
Почти половина вынужденных переселенцев разместились у родственников и друзей. Но большинство все еще находятся в ПВР.

 



Антон Киселёв
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.