Андрей Клычков озвучил ряд важных решений, касающихся вынужденных переселенцев из Курской области

Прямая линия с главой региона состоялась 16 августа.

В частности, речь шла о предоставлении жилья для вынужденных переселенцев. Также было объявлено, что новый учебный год большинство эвакуированных детей начнут в школах Орловской области. Кроме того, наш регион будет продолжать увеличивать мощности пунктов временного размещения.

На данный момент Орловская область приняла уже более 3000 курян, которые были вынуждены покинуть свои дома. Из них около 500 - дети.

Почти половина вынужденных переселенцев разместились у родственников и друзей. Но большинство все еще находятся в ПВР.



